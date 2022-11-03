Последнее обновление: 03.11.2022 18:10

Microsoft передаст Украине технологическую помощь на $100 млн

Microsoft выделит на техпомощь Украине еще $100 млн, доведя общий объем своей поддержки до $400 млн. Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

По его словам, благодаря помощи корпорации, госструктуры и объекты критической инфраструктуры и других сфер смогут бесплатно пользоваться облачными сервисами и центрами обработки данных Microsoft по всей Европе в течение 2023 года.

Поддержка компании "позволит госучреждениям, критически важным объектам инфраструктуры и другим секторам в Украине продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через облако Microsoft", написал президент Microsoft Брэд Смит в своем блоге.

Microsoft, кроме бесплатных сервисов, также поддерживает Украину в кибернетической сфере и сотрудничает с украинским правительством в сфере документирования военных преступлений РФ.



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