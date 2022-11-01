Китай в Совбезе ООН выступил на стороне Беларуси и Белавиа

Совет Безопасности ООН в понедельник по инициативе Албании и США обсудил принудительную посадку самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года.

Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано заявил, что власти Беларуси «организовали намеренное отклонение курса самолета под предлогом заложенной бомбы» и тем самым нарушили Чикагскую конвенцию.

Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков назвал доклад ICAO и само заседание Совбеза частью «политической, экономической, информационной» войны против синеокой. По его словам, доклад ICAO был написан в спешке «под давлением отдельных государств Запада».

«Беларусь никогда не согласится с выводами доклада, который основан на неполной информации при отсутствии необходимого международного сотрудничества», - заявил Рыбаков, назвав подделкой аудиозапись авиадиспетчера, которую тот сделал в день инцидента.

Белорусская сторона продолжает настаивать на тот, что пилот самолета самостоятельно принял решение о посадке в Минске.

Примечательно, что за Беларусь вписался Китай: заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан выступил с призывом к немедленной отмене односторонних санкций против "Белавиа".

По его словам, односторонние санкции и ограничения, принятые в отношении авиакомпании "Белавиа", нарушают нормальный порядок полетов, не способствуют здоровому развитию международной гражданской авиации и должны быть немедленно отменены.

По словам Гэн Шуана, Пекин принял во внимание документ, представленный Беларусью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором излагается позиция, опровергающая результаты окончательного отчета ICAO по данному инциденту.

В этом документе утверждается, ключевая информация, на которую опираются выводы итогового отчета ICAO, является ложной и не была проверена в Беларуси. А информация, предоставленная белорусской стороной, непосредственным участником инцидента, не была отражена в отчете ICAO об установлении фактов.

По мнению Китая, ICAO следует устранить вмешательство политических факторов, полностью выслушать мнения заинтересованных сторон, тщательно разобраться в ситуации, равно относиться к озабоченностям всех сторон, провести независимый, профессиональный и серьезный анализ и сделать выводы, которые выдержат проверку.