Fitch подтверждает ограниченный дефолт Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

"Рейтинг Беларуси "RD" отражает текущие выплаты по обязательствам по еврооблигациям в долларах США в местной валюте, что противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах", - говорится в сообщении агентства.

Эксперты агентства отмечают, что санкции ударили по белорусской экономике - за девять месяцев ВВП республики снизился на 4,7%. Между тем, "темпы снижения замедлились, что свидетельствует о том, что экономика, возможно, начинает адаптироваться, а введенные санкциями ограничения на импорт, с которыми столкнулась Россия, создали больше возможностей для белорусских товаров, при этом снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю повысило конкурентоспособность".

Однако, "экономические перспективы остаются мрачными, и Fitch ожидает, что экономика продолжит сокращаться в 2023 и 2024 годах". "Перспективы для инвестиций кажутся плохими, структурные реформы приостановлены, квалифицированные работники покинули страну, а политика создает риски для макрофинансовых условий", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты ожидают двузначную инфляцию в Беларуси в ближайшие два года с учетом возможности обесценения валюты, роста цен на сырьевые товары и проблем с цепочками поставок, связанные с санкциями, передает Интерфакс.

"Новые правила ценообразования (ужесточение госрегулирования - ИФ) были введены в действие в октябре, но предыдущее использование аналогичной политики было неэффективным, и Fitch ожидает, что инфляция останется двузначной в течение прогнозируемого периода", - отмечается в сообщении.

По прогнозу агентства, издержки, связанные с переориентацией торговли и падением экспортных цен, приведут к дефициту счета текущих операций, который в 2024 году может составить 1,4% ВВП против ожидаемого в этом году профицита в 2,9% ВВП. При этом давление на платежный баланс ослабит ожидаемое погашение обязательств в долларах США и евро в местной валюте.

В середине сентября Fitch подтвердило сниженный в июле до "RD" РДЭ Беларуси в иностранной валюте. Одновременно в сентябре агентство понизило рейтинг четырех выпусков суверенных еврооблигаций Беларуси с уровня "C" до "D" (дефолт). Ранее агентство понизило до дефолтного уровня рейтинг облигаций Belarus-2027. Таким образом, все находящиеся в обращении еврооблигации РБ теперь имеют рейтинг "D".