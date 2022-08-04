Последнее обновление: 04.08.2022 16:16

S&P признало дефолтом выплату купона по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях

Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating, как и обещало, признало дефолтом решение белорусских властей осуществить выплату купона по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях.

Заявление агентства последовало после окончания 30 дневного срока, отведенного, согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, властям Беларуси на выплату купонного дохода.

«Правительство Беларуси не смогло выплатить июньский купон по еврооблигациям Belarus-2027 в долларах США в течение [отведенного] периода. В этой связи мы понизили суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт) и рейтинг еврооблигаций-2027 до «D» (дефолт) с «CC», — говорится в заявлении агентства.

S&P оставило рейтинг Беларуси в нацвалюте на уровне «CCC/C», по остальным обязательствам в иностранной - «СС» на пересмотре и с негативным прогнозом.

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