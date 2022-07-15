Moody’s объявило дефолтом выплату в рублях купона по белорусским евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолтом выплату в белорусских рублях купонного дохода по выпуску еврооблигаций Минфина РБ со сроком погашения в 2027 году.

Соответствующее заявление Moody’s с заголовком «Правительство Беларуси: Платеж по внешнему долгу в рублях является дефолтом» можно приобрести за деньги на сайте рейтингового агентства.

Ранее, рейтинговое агентство Fitch заявило, что расценивает как дефолт выплату купонного дохода по еврооблигациям в белорусских рублях.

Минфин РБ осуществил выплату купонного дохода в рублях 29 июня. Срок выплаты по купонному доходу (льготный период) истек 13 июля, но власти Беларуси не стали менять валюту оплаты. После решения властей РБ о рублевой выплате платежные агенты отказались обслуживать этот выпуск белорусских еврооблигаций. Минфин РБ объявил о поиске новых.