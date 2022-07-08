Минфин Беларуси ищет новых агентов по «дефолтным» еврооблигациям

Платежные агенты по действующим выпускам еврооблигаций Беларуси уведомили Минфин Беларуси о прекращении своей деятельности в отношении белорусских госбумаг.

«Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней», - сообщает пресс-служба Минфина РБ.

В ведомстве заявили, что ведут поиск «преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь».

Отказ платежных агентов от сотрудничества с Беларусью последовал после того, как власти РБ 29 июня объявили о переходе на исполнение своих обязательств по обслуживанию евробондов в белорусских рублях, осуществив выплату купонного дохода по евробондам 2027 не в долларах, а в белорусских рублях на специально открытые для агентов счета в Беларусбанке.

Агентство Fitch сегодня предупредило власти РБ, что будет считать дефолтом отказ Беларуси произвести выплату купонного дохода в долларах по окончании льготного периода 13 июля.