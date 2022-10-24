Последнее обновление: 24.10.2022 16:23

БПЦ восстановил связь с системой VISA

Банковский процессинговый центр порадовал сообщением о том, что смог побороть «неработоспособность» канала связи с международной платежной системой VISA.

«ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что 24.10.2022г. с 10:23 до 13:52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме», - говорится в сообщении на сайте центра.

БПЦ не называет причины «неработоспособности». Во время VISAвого блэкаута белорусские провайдеры не сообщали о перебоях в международных каналах связи.

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