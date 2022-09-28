Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

Нацбанк РБ отменил лицензионные ограничения в отношении иранского «ТК Банка»

Нацбанк Беларуси решил снять ограничения и восстановить действие лицензии иранского банка «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

Данное решение вступает в силу с 28 сентября 2022 года.

По размеру активов на 1 сентября 2022 г. ЗАО «ТК Банк» занимало 19-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2 процента), нормативный капитал банка составил 200,5 млн. рублей, сообщил регулятор.

Основным акционером ТК Банка является иранский Tejarat Bank, который владеет 99,89% акций. Ограничения на деятельность ТК Банка в Беларуси были введены 10 лет назад из-за санкций США в отношении Tejarat Bank.

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