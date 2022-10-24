Банковский процессинговый центр Беларуси потерял связь с платежной системой VISA

Банковский процессинговый центр сообщил, что утратил связь с международной платежной системой VISA, что чревато отказом в обслуживании клиентов по картам этой системы.

«ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA. В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA», - говорится в сообщении.

БПЦ не называет причину потери связи, но утверждает, что «специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки».