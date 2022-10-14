Широкая денежная масса Беларуси выросла за январь-сентябрь на 1,64%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 октября 2022 года составил 55243,9 млн. руб., увеличившись на 1,64% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В сентябре прирост ускорился до 1,85% с 0,73% в августе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 октября 2022 года 6117,1 млн. руб., увеличившись на 1,67% в сентябре. С начала года рост показателя составил 29,59%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 15398,7 млн. руб., увеличившись на 5,97% за сентябрь. С начала года агрегат вырос 21,41%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в сентябре увеличилась на 3,41% и на 1 октября составила 28216,8 млн. руб. С начала года рост показателя составил 13,17%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16164,1 млн. руб., сократившись на 11,40% с начала года (в сентябре сокращение на 2,79%). Переводные депозиты на 1 октября составили 10013,9 млн. руб., увеличившись на 2,12% с начала года (в сентябре увеличение на 5,63%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 октября 2022 года составил 26701,8 млн. руб., увеличившись на 14,82% с начала года (в сентябре увеличение на 3,79%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в сентябре увеличился на 0,27%, с начала года – сократился на 6,68% и на 1 октября составил 26178,0 млн. руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси увеличился на 1,64% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.