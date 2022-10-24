Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил об отказе участвовать в новых выборах лидера Консервативной партии.

В заявлении, которое распространяют британские СМИ, Джонсон заявил, что имел поддержку достаточного количества депутатов-консерваторов (то есть более 100), но решил, что выдвигать свою кандидатуру в нынешних обстоятельствах "будет просто неправильно" и что "нельзя эффективно управлять правительством, если не имеешь объединенной партии в парламенте".

Джонсон подтвердил, что вел переговоры с другими кандидатами (Риши Сунаком и Пенни Мордонт) об объединении кампаний "во имя национального интереса", "но, к сожалению, мы не смогли этого достичь".

"Поэтому я боюсь, что лучшее, что я могу сделать, - это не допустить выдвижения моей кандидатуры и поддержать того, кто победит", - подытожил он.

Таким образом, официально на пост лидера Консервативной партии Британии сейчас претендуют два кандидата - бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт - только 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.

Для выдвижения кандидат должен заручиться поддержкой минимум 100 депутатов от Консервативной партии до 14:00 понедельника.