Последнее обновление: 22.10.2022 11:18

Джонсон получил поддержку для участия в гонке за пост премьера Британии

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов, что позволяет ему вступить в соревнование за лидерство в Консервативной партии, сообщил в субботу Sky News со ссылкой на приближенный к Джонсону источник.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов парламента, а значит, он может быть включен в избирательный бюллетень", - говорится в сообщении.

По словам политического обозревателя телеканала Лиз Бейтс, публично о поддержке Джонсона заявили 50 депутатов. Количество депутатов, которые поддерживают бывшего министра финансов Риши Сунака выше.

"Сейчас лидером является Риши Сунак. Он имеет более 100 сторонников, которые поддерживают его публично, и теперь он знает, что если он вступит в гонку - ни он, ни Борис Джонсон официально этого еще не сделали - он, безусловно, пройдет в следующий этап", - добавила Бейтс.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

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