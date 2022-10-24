СБУ: Глава "Мотор Сич" надеялся, что Путин не остановит наступление на Украину

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которые, как сообщают в спецслужбе, подтверждают его сотрудничество с Россией.

Из опубликованных аудиозаписей следует, что Богуслаев «оправдывал нападение россии и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, рассуждал о «нацистах» в Украине и др.». Он также говорил, что без злобы относится к ракетных ударам РФ по предприятию.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", - говорится в сообщении СБУ.

22 октября вечером в СМИ появилась информация о задержании президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. 23 октября информацию о задержании Богуслаева подтвердили в СБУ. Кроме того, задержан начальник Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия.

Указанные лица действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.