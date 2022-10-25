Представитель Британии в ООН: У России нет новых доказательств создания Украиной "грязной бомбы"

Совет Безопасности ООН во вторник провел закрытое заседание по запросу России, где рассматривал ее обвинения в адрес Украины в создании "грязной бомбы", но британская сторона заявила, что у Москвы нет никаких новых доказательств.

Россия утверждает, что Киев приказал двум ядерным учреждениям создать грязную бомбу, не предоставляя никаких доказательств. Посол России в ООН Василий Небензя ранее направил письмо в ООН, в котором подробно изложил эти обвинения.

"Мы вполне довольны (заседанием), потому что мы повысили уровень осведомленности. Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая угрожает потенциально всей Земле", - сказал журналистам заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая на вопрос о том, какие доказательства Россия имеет в подтверждение своих заявлений, Полянский сказал, что это разведывательная информация, которая была передана западным коллегам с "необходимым уровнем допуска", передает Reuters.

В то же время, заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки после заседания Совбеза сказал, что его участники "не увидели и не услышали никаких новых доказательств", подтверждающих "явно лживые обвинения России".

"Это чисто российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", - подчеркнул Кариуки, назвав заседание "пустой тратой времени".

Ожидается, что в среду Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ядерной программы Ирана, а в четверг - для рассмотрения темы "военных биологических программ" Украины, о чем, опять же, заявляет Россия.