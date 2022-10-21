В США подали в суд на Google за сбор биометрических данных

Власти Техаса подали иск против Google в связи со сбором и использованием биометрических данных пользователей без согласия. Об этом пишет Engadget.

По словам генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, компанию подозревают в нарушении закона штата о сборе и использовании биометрических идентификаторов, принятого в 2009 году.

По версии ведомства, Google сканировала и хранила информацию о лице и голосе без согласия пользователей в приложениях Photos и Assistant, а также устройствах Nest. Утверждается, что компания использовала собранные данные для коммерческой выгоды, обучая с их помощью алгоритмы искусственного интеллекта.

«Неизбирательный сбор Google личной информации техасцев, включая очень конфиденциальную информацию вроде биометрических идентификаторов, недопустим», - заявил Пэкстон.

Прокурор попросил суд запретить компании «захватывать, поддерживать или каким-либо образом использовать биометрические идентификаторы, полученные в Техасе». Также Пэкстон потребовал прекратить выполнять распознавание голоса или лица на территории штата.

По закону компании грозит штраф в размере $25 тыс. за каждое доказанное нарушение.

«Я буду продолжать бороться с большими технологиями, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность всех техасцев», - заявил Пэкстон.

Представитель Google сообщил, что офис прокурора неверно характеризует продукты компании.

«Например, Photos помогает систематизировать фотографии людей, группируя похожие лица для облегчения поиска старых снимков. Это видно только пользователям, функцию легко отключить», - говорится в заявлении техгиганта.

В компании отметили, что не используют фотографии или видео в рекламных целях. То же самое касается Voice Match и Face Match на Nest Hub Max:

«Эти функции отключены по умолчанию и дают пользователям возможность разрешить Assistant распознавать их голос или лицо для отображения их информации».

В Google рассчитывают доказать свою правоту в суде.