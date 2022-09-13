Sony Music прекратила работу в России

Одна из звукозаписывающих компаний "большой тройки" Sony Music заявила об уходе с российского рынка.

Ее российский бизнес и каталог артистов переданы местным компаниям. Детали сделки компания не раскрывает, передает BBC.

"Поскольку война в Украине продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие, а санкции против России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять свое присутствие в России", - говорится в заявлении Sony Music.

После начала войны в Украине западные лейблы, а также крупнейшие стриминговые сервисы либо приостановили свою деятельность в России, либо полностью ушли с рынка.

Ранее о приостановке деятельности в России заявила крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music, а также другой представитель "большой тройки" – Warner Music.

В результате многие западные музыкальные произведения оказались недоступны для пользователей из России.