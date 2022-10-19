Совмин Беларуси принял постановление о регулировании цен

Совмин Беларуси постановлением утвердил новую систему регулирования цен, согласно которой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины - как отечественные, так и импортные.

Системой предусматривается:

▪️для производителей - введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом

▪️для импортеров и торговли - установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней

▪️ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами

▪️запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции

«Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании», - сообщает пресс-служба правительства.