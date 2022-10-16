КГК РБ завел уголовное дело на топ-менеджеров «Добронома» из-за цен

ДФР КГК РБ завел уголовное дело на двух должностных лиц ЗАО «Доброном» из-за необоснованного повышения цен в сети магазинов.

«Проверкой установлено, что должностные лица ЗАО «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества. Указанные действия привели к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасные изделия, сыры, молочную и другую продукцию», - сказано в сообщении.

«В результате необоснованного повышения цен в период с 6 по 7 октября эти товары более чем в 120 магазинах сети по всей республике были реализованы гражданам по завышенным ценам», - отмечается в сообщении.