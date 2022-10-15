Последнее обновление: 15.10.2022 09:49

В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам необоснованного роста цен

В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел и арестованы 4 человека по фактам необоснованного роста цен, сообщила в субботу начальник управления информации Генпрокуратуры РБ Анжелика Курчак.

"На сегодняшний день возбуждено 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей (около $2,7 млн). Большинство из них возбуждено органами прокуратуры по материалам департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Прокурорами санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех лиц, по ряду фигурантов такой вопрос находится на рассмотрении", - сказала Курчак.

В частности, КГК сообщил о повышении цен в двух крупных интернет-магазинах по продаже бытовой техники.

«… работниками этих интернет-магазинов… в период с 6 по 12 октября повышались розничные цены на реализуемую через интернет-магазины бытовую и компьютерную технику. Цены были необоснованно увеличены на телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартчасы, мобильные телефоны, которые реализованы гражданам. Средняя величина необоснованного повышения цен на товары по каждой из позиций составила от 10 до 150 рублей, а по отдельным из них доходила до 1 тыс. руб», - говорится в сообщении ведомства.

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