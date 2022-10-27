Последнее обновление: 27.10.2022 08:37

Совмин Беларуси внес поправки в «новую систему регулирования цен»

Совмин Беларуси решил пропатчить новую систему регулирования цен, утвержденную постановлением №713 от 19 октября 2022 года.

«Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений», - сообщила пресс-служба правительства, не уточняя подробностей. Новый документ пока не опубликован.

Одновременно, МАРТ РБ внес изменения в порядок формирования цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки.

Постановлением №66 от 24 октября 2022 года из постановления №61 от 7 октября 2022 года исключен пункт об установлении предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) на куриное филе в размере 15%.

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