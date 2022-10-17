СК Беларуси: Работникам пиццерии грозит до 4 лет за пропаганду нацистской символики

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела в отношении работников пиццерии в Арена-сити на проспекте Победителей в Минске за пропаганду нацистской символики.

«Ночью 16 сентября текущего года компания из 6 молодых людей, возрастом от 17 до 25 лет, находились возле торгового центра на одном из центральных проспектов Минска. В объекте располагается пиццерия, в которой пятеро из присутствующих были трудоустроены. Распивая спиртные напитки на летней террасе заведения, двое из компании стали бросать кашпо с цветами на тротуарную плитку, от чего те разбились. Молодые люди, проявляя пьяную удаль, выложили рассыпанную землю в форме свастики, а затем стали демонстрировать нацистские приветствия. Подозреваемые сфотографировали свое творение и отправились по домам, оставив для всеобщего обозрения изготовленную символику», - говорится в сообщении СК РБ.

Отмечается, что пока возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК РБ.

«Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам расследования… приверженцы неонациского движения, которые смело демонстрируют татуировки в виде свастики и другие нацистские символы, в том числе приветственные жесты, станут фигурантами уголовных дел», - подчеркивается в сообщении. – «Пропаганда или публичное демонстрирование… нацистской символики или атрибутики, … наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет».