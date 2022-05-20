Лукашенко будет отстраивать пионерию и комсомол

Лукашенко заявил о необходимости отстроить работу пионерской организации и Белорусского республиканского союза молодежи.

"Скажу вам откровенно, нам предстоит серьезно отстроить работу пионерской организации и в целом нашей молодежной организации. Самый большой недостаток, что пионеры и пионерская организация слабо привязаны к молодежной организации, БРСМ, а они не очень интересуются вашей жизнью. У нас было железно: комсомольцы - это старший брат. Организовывают, ведут за руку. То есть из пионеров растили новое поколение молодежи. У нас еще слабовато с этим делом", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с пионерами.

«Отстроим эту систему, и она должна быть не хуже, чем в те времена. Тогда у нас будет достаточно патриотов и не будет стоять вопрос патриотизма», - добавил пенсионер.

"Вы еще совсем маленькие, но, можно сказать, стоите у истоков воссоздания, возрождения пионерской организации настоящей. У меня такое чувство, что этот год у нас будет очень активным и среди молодежи, нашей комсомольской организации БРСМ, и у вас, у пионеров. Самыми-самыми активными будут эти годы. Поэтому, естественно, вы у истоков, в начале возрождения", - сказал он пионерам, отметив, что его детство пришлось на расцвет пионерского и комсомольского движения.

"Патриотизм был определенный. Я даже помню, когда мне вручали красный пионерский галстук и учили завязывать узел. Я помню, как сам выглаживал пионерский галстук. Даже не помню, чтобы был такой случай, чтобы я пришел в школу без галстука. Галстук – обязательно. Эти пионерские годы были самые счастливые, потому что беззаботные. Тогда ни о чем не думал"…