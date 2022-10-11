Совбез Беларуси уточнил коварный план Украины: удар с помощью «беглых»

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович уточнил, какого удара ожидают власти Беларуси от Украины: не от ВСУ, а от «беглых»

«На Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против нашей страны», - заявил Вольфович во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

«В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования», - уточнил он специфику «готовящегося со стороны Украины удара» по синеокой.

«Ситуация вокруг нашей страны остается действительно сегодня напряженной. Имеет тенденцию к обострению», - также сказал Вольфович, но призвал не паниковать.

«Обстановка сегодня силовым блоком контролируется. Вы видите, что Лукашенко лично берет на контроль эту обстановку, проводит совещание, дает указания. Поэтому паниковать не стоит»…