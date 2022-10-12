Власти Беларуси импортозаместят Комитет ООН по правам человека

Белорусские власти утверждают, что денонсация Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах" не оставит беларусов без возможности бороться за свои права в международных структурах.

Факультативный протокол позволяет подавать жалобы в Комитет ООН по правам человека.

«…мы не лишаем наших граждан права, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты, включая суды, обращаться за восстановлением своих прав в различные международные структуры. К примеру, в комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, комиссию ООН по положению женщин», - заявила сегодня экс-министр информации, а нынче депутат Лилия Ананич.

По его словам, беларусам вскоре будет предложен импортозамещающий продукт.

«Сейчас отрабатывается новый дополнительный механизм в этой области на пространстве Содружества независимых государств. Речь идет о комиссии СНГ по правам человека…», - сообщила Ананич.