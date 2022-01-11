В Беларуси вводится ответственность за сбор денег на оплату штрафов за массовые мероприятия

В Беларуси через 10 дней вводится уголовная ответственность за сбор денег на оплату штрафов за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Соответствующий закон, вносящий поправки в КоАП, опубликован на Национальном правовом портале. Согласно документу статья 24.23 КоАП РБ дополняется частью 7 следующего содержания:

«7. Сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо – до ста процентов от суммы (стоимости) предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации».

Статья дополнена примечанием:

«Не являются административным правонарушением, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, выполнение работ, оказание услуг лицом для целей возмещения собственных расходов, обусловленных привлечением его к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».