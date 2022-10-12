Лукашенко: Опьяненный Запад не справился с функциями глобального регулятора

Лукашенко обвинил Запад в том, что то не справился с функцией гаранта стабильности, и заявил, что пришло время Азии.

"После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир", - заявил Лукашенко, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Подводя итог, можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить!" – заключил он в конце выступления.

В ходе выступления Лукашенко в очередной раз упрекнул подписантов Будапештского меморандума в том, что этот документ по итогу оказался пустой декларацией, наехав тем самым и на Запад и на Россию.

«…что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020-м году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом», - посетовал Лукашенко.

«Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. К чему все привело - мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле - в Казахстане", - добавил он.