Глава Совбеза РБ назвал «враньем» переброску Россией иранских дронов в Беларусь

Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал «враньем» переброску российскими военными иранских дронов на территорию Беларуси, отметив, что такие слухи распускаются Западом, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной.

«Абсолютное вранье! Хотя эта информация по различным источникам проводится», - заявил Вольфович во время встречи с рабочими БелАЗа 12 октября 2022 года.

«Обсуждается возможность удара по территории Беларуси, нас всячески пытаются втянуть в проводимую Россией специальную военную операцию», - посетовал госсекретарь (цитата sputnik.by).

Генштаб ВСУ 10 октября сообщил, что Россия «задействовала для ударов иранские БПЛА типа Шахид -136 с территории Беларуси и временно оккупированного украинского Крыма. По предварительной информации 9 из них – уничтожены». Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр уточнила, что с территории Беларуси и Крыма всего было нанесено не менее 17-и ударов дронами «Шахид-136».

Украинская разведка сообщила, что по состоянию на 10 октября на территорию Беларуси было завезено 32 БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8.