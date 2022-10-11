Командующий ВС Украины проверил готовность подразделений на границе с Беларусью

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач в Северной операционной зоне на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

“Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность, и поэтому постоянная отработка соответствующих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным", – подчеркнул Наев.

В этот раз перед военными была поставлена задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно – отработка механизмов обнаружения и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

По словам Наева, тренировка показала, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем.

“Согласно постоянно обновляющейся разведывательной информации, мы знаем, что такие возможности у врага есть. Соответственно, мы отрабатываем мероприятия по предотвращению прохода врага на территорию нашей страны” - заявил командующий Объединенными силами ВСУ.

Он добавил, что Беларусь в настоящее время является союзником РФ в агрессии против Украины, поэтому Силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены врагом.