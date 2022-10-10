В мире число заражений коронавирусом превысило 626,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 626706247 (+157001 сутки) по данным Worldometer на 10:03 10 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6561123 (+561) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13704234 (-220898) человек, из них 38634 (-1287) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 606440890 (+495872) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98555072 (+5826) случаями заражения, Индия – 44614437 (+2424), Франция – 35866253 (+42626), Бразилия – 34764661 (+1801) и Германия – 33948632 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 44520, Франция – 42626, Италия – 34443, Япония – 22796, Россия – 18819. Беларусь (-) – на 99 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1087880, Бразилия – 686910, Индия – 528814, Россия – 388199 и Мексика – 330202. Беларусь – на 79 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 102, Тайвань – 62, Япония – 57, Италия – 41, Филиппины – 34. Беларусь – на 80 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.