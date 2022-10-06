В Беларуси введен мораторий на повышение цен (тарифов) на внутреннем рынке

Совмин Беларуси постановлением ввел мораторий на повышение цен на товары и услуги с 6 октября 2022 года, сообщила пресс-служба правительства.

«С 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги. Повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается», - говорится в сообщении.

Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные Правительству, облисполкомы и Мингорисполком «только в случае экономической целесообразности».

«Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Беларуси, также согласовывается с республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству, с облисполкомами и Мингорисполкомом», - отмечается в сообщении.

«МАРТ, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами (услугами), а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений (лицензий) в случае нарушения требований постановления», - подчеркивается в сообщении.