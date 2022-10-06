Последнее обновление: 06.10.2022 19:15

Госконтроль Беларуси предупредил о масштабных проверках

Комитет госконтроля РБ запустил мониторинг цен в торговых объектах, а с 7 октября начнет масштабные проверки на предмет выполнения запрета на повышение цен.

«С сегодняшнего дня Комитетом госконтроля будут отфиксированы цены на товары. Информация собирается со всех торговых объектов республики. Цены с сегодняшнего дня не должны повышаться», - говорится в сообщении ведомства.

«Уже завтра Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров», - отмечается в сообщении.

«В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с Генпрокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел», - подчеркивается в сообщении.

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