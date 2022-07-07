Власти Беларуси ввели регулирование цен на унитазы

Белорусские власти вводят государственное регулирование цен на массивный перечень товаров, предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства.

«Определить перечень товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю) и предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства, цены на которые регулируются Министерством архитектуры и строительства», - говорится в постановлении Совмина РБ №447 от 6 июля 2022 года.

В перечень включены 44 товарных кода ТН ВЭД, включая сыпучие и несыпучие стройматериалы, древесину, электрику, стекло, лаки и краски, металлопродукцию, изделия керамические санитарно-технические и т.д.

Цены на этот перечень товаров будут регулироваться до 1 января 2023 года.