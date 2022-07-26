МАРТ РБ ограничил рентабельность и надбавки на школьные товары

МАРТ Беларуси ввел «рекомендательное» госрегулирование цен на школьные товары, сообщила пресс-служба ведомства.

Для производителей школьных товаров рекомендуется ввести «предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на школьные товары, который не должен превышать фактический уровень рентабельности реализованной продукции, сложившийся за 2021 год по соответствующей товарной позиции, или равный 15 процентам в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2021 год по соответствующей товарной позиции составил менее 15 процентов».

Для продавцов «предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) не должны превышать 30 процентов».

Речь идет о таких школьных товарах как одежда и обувь делового стиля, белье, чулочно-носочные изделия, ранцы, рюкзаки, портфели, сумки для учащихся, детские сумки, бумажно-беловые товары (тетради, альбомы, дневники и другие), обложки для тетрадей, дневников, учебников, канцелярские товары.