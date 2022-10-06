Религиозную общину «выселяют» из Красного костела из-за «ремонтно-восстановительных работ»

Власти Минска объяснили решение выселить религиозную общину «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» из Красного костела в связи необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ.

«В настоящее время в Красном костеле проводятся мероприятия по обследованию конструкций здания, которые повреждены в результате возгорания, обследованию инженерных сетей. В здании отключено электро-, тепло-, водоснабжение. Все эти системы требуют ремонтно-восстановительных работ, перечень которых определят после проведения детального обследования, по результатам которого будет разработана проектная документация и выполнены соответствующие работы. До их завершения комплекс зданий выведен из эксплуатации», -заявил директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан.

По его словам, в этой связи «обеспечение исполнения обязательств КУП «Минская спадчина» и религиозной общиной по договору в таких помещениях не представляется возможным».

Кохан подтвердил, что в адрес религиозной общины направлено уведомление о необходимости освобождения помещений костела от движимого имущества для возможности проведения ремонтно-восстановительных работ.

Комплекс зданий Красного костела находится в собственности государства и является объектом историко-культурного наследия Республики Беларуси. Между КУП «Минская спадчина» и религиозной общиной «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» заключен договор безвозмездного пользования.