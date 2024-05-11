Последнее обновление: 11.05.2024 11:07

Власти Беларуси разрешили монастырям открывать детские приюты

Министерство образования РБ внесло поправки в положение о детских домах, позволяющие открывать детские приюты при монастырях.

Детский дом при монастыре является "социально-педагогическое учреждением, созданным монастырем, которое принимает участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет".

В приюте при монастыре могут проживать сироты и оставшиеся без попечения родителей дети, обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме обучения. При этом детский дом при монастыре сможет осуществлять постинтернатное сопровождение своих выпускников.

При направлении детей "в детский дом при монастыре, при наличии сведений, учитывается их отношение к религии, религиозные традиции семей, в которых воспитывались дети".

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