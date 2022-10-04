Пентагон: Украина выполняет свои военные задачи на трех направлениях

Помощница министра обороны США Селеста Уолландер в понедельник заявила, что вооруженные силы Украины близки к выполнению своих боевых задач на трех основных направлениях: в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе.

Как сообщает Reuters, заявления Уолландер прозвучали в день, когда украинские военные осуществили "самый серьезный прорыв на юге страны с начала войны". Агентство напоминает, что ВСУ "прорвали защитные рубежи армии РФ и быстро продвинулись вдоль берега Днепра, угрожая путям снабжения тысяч российских военных".

"Судя по всему, Украина сейчас приближается к успеху в выполнении всех этих трех задач", - сказала Уолландер.

Вдобавок к успехам на Херсонском направлении, украинские войска недавно освободили значительную часть Харьковской области, взяли город Лиман в Донецкой области и начали наступление в направлении стратегически важных городов Кременная и Сватово в Луганской области.

"Задача Украины – отодвинуть российский плацдарм на западном берегу Днепра в Херсонской области", - объяснила помощница министра обороны США ситуацию на южном фронте. По ее словам, это будет "значительным поражением России".

Как говорит Уолландер, подобное развитие событий "еще дальше отодвигает реализацию намерения захватить Одессу, что было одной из заявленных целей" Москвы. Кроме того, в случае освобождения Херсона Украина получит "намного более выгодные оборонительные позиции, чтобы выдержать зимний период, когда активные боевые действия, вероятно, несколько затихнут".