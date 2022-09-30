Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Зеленский: Переговоров с Россией при Путине не будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации остается Владимир Путин.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал Зеленский после заседания СНБО.

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