Последнее обновление: 01.10.2022 13:10

ISW: Путина больше заботят Херсон и Запорожье, чем Луганская область

Поражение под Лиманом указывает на то, что Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула, передает BBC.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW. "Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.

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