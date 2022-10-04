Последнее обновление: 04.10.2022 09:27

Зеленский признал ничтожными указы Путина об аннексии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ничтожными — то есть не порождающими никаких юридических последствий — признаны указы о признании независимыми Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о признании Крыма “суверенным и независимым государством”.

“Территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию”, — говорится в указе Зеленского.

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