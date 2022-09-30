Россия ночью нанесла удары по украинским Днепру и Николаеву

В ночь на пятницу российская армия нанесла ракетные удары по украинским городам Днепр и Николаев, сообщили местные власти.

Как написал в своем телеграм-канале глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко, в результате обстрела в Днепре пострадал жилой квартал и транспортное предприятие.

"Там сильный пожар – горит админздание и более 50 автобусов", - сообщил Резниченко. По его данным, погиб один человек, ранены по меньшей мере двое.

Он также сообщил, что российские ракеты попали в жилой квартал – тот же, что был атакован несколько недель назад.

Мэр Днепра Борис Филатов написал, что удар по автотранспортному предприятию был осуществлен ракетами "Искандер" и перечислил номера автобусных маршрутов, которые могут в пятницу работать с задержками.

В ночь на четверг Днепр также подвергся ракетному обстрелу. По словам Резниченко, погибли четыре человека, в том числе двое детей, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

В свою очередь, глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким написал в своем телеграме, что в районе города прозвучали семь взрывов, при этом по меньшей мере два из них за пределами городской черты. При этом две ракеты, по его словам попали по жилому району, одна из них – в девятиэтажку.

"Серьезные повреждения, под завалами люди", - пишет Ким и публикует первые кадры с места происшествия – на них видны сгоревшие машины и сильный пожар.

По е его словам, в ходе спасательной операции была деблокирована женщина, которая оказалась под завалами, ранения получили восемь человек. Сейчас власти сверяют списки жильцов дома, чтобы установить точное число пострадавших.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Николаев и Одесса подверглись удару беспилотников-камикадзе. По его данным, в Николаеве "есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области".

Тимошенко добавил, что около Одессы украинская противовоздушная оборона сбила около города три беспилотника.