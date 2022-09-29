Европарламент потребует приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС

Европейский парламент попросит приостановить переговоры о членстве Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не присоединиться к санкциям блока против России, сообщает Euractiv.

В докладе, впервые обнародованном в июне, отмечается необходимость "определять приоритетность согласования стран, вступающих в ЕС, с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и продолжать переговоры о вступлении Сербии только в том случае, если страна присоединится к санкциям ЕС против России".

Группа социал-демократов в Европейском парламенте подтвердила это, написав на этой неделе в Twitter, что "ЕС не может продолжать переговоры о вступлении с Сербией, если она не присоединится к санкциям ЕС против России". "Это то, что мы скажем в будущем отчете парламента о расширении", - добавили они.

Комментируя последнее сближение Сербии с Москвой - подписание на прошлой неделе в Нью-Йорке соглашения о координации внешней политики двух стран - докладчик Европарламента по отчету о расширении ЕС, хорватский депутат от социал-демократов Тонино Пикула сказал: "Это очень разочаровывает в стране, которая стремится вступить в ЕС".

Сербия начала переговоры о вступлении в январе 2014 года, но пока что они продвигаются медленно. Она открыла 18 из 35 разделов переговоров и завершила только два.