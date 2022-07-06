Последнее обновление: 06.07.2022 19:30

Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против России и Беларуси

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Сербии ставится условие продвижения процесса вступления страны в ЕС.

"Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции", - сообщает УНИАН.

Также в резолюции указано, что "ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания".

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