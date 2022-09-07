Эрдоган согласился с заявлением Путиным о зерновом экспорте Украины

Президент Турции Эрдоган согласился с Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны.

"К сожалению, зерно, поступающее в зерновых грузах, идет в богатые страны, а не в бедные. Пока санкции против России продолжаются, г-на Путина беспокоит тот факт, что поставки зерна проходят в страны, которые вводят эти санкции", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, передает Anadolu.

Он сказал, что в основе идеи формирования "зернового коридора" лежит тема поддержки беднейших стран на фоне продовольственного кризиса.

"Мы хотим, чтобы поставки зерна также начались и из России, мы этого ожидаем", - добавил турецкий президент.

По его словам, он намерен обсудить эту тему с Путиным в Самарканде. "Мы надеемся, что мы начнем поставки из России", - добавил Эрдоган.

Путин 7 сентября заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам".

"80 судов: в самые бедные страны только два корабля ушли, все остальные – в европейские страны. Ну что это такое?" – возмутился Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. По словам Кулебы, возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на мировом рынке продовольствия.