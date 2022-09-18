Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Украина обвинила Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС

Украинские власти заявили, что российские военные сегодня ночью обстреляли Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области.

"Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно", - говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

В официальном телеграм-канале Зеленского также опубликованы (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3313) фотографии, на которых видны последствия обстрела.

Ранее об обстреле также заявила украинская энергетическая компания "Энергоатом"

"Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - заявили в "Энергоатоме".

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