Запорожская АЭС полностью остановлена - "Энергоатом"

Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции 11 сентября 2022 года в 03:41 был отключен от энергосети, после чего началась подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, питая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодное, передает УНИАН.

В "Энергоатоме" добавили, что в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Поэтому на ЗАЭС нужны дополнительные партии дизельного топлива.

"Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС", - подчеркнули в "Энергоатоме".