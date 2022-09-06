МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на Запорожскую атомную электростанцию.

Участники миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководству ЗАЭС".

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальные трения в процессе принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, находящийся в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание дальнейших повреждений, для чего требуется "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

Также специалисты призывают вывезти с территории ЗАЭС "все транспортные средства, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт идет на территории крупной ядерной установки", - подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.