МАГАТЭ проведет консультации из-за решения Путина установить контроль над Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду отреагировало на указ Путина, поручающий Росатому взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию после аннексии украинских оккупированных территорий.

В заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси говорится, что организация проведет соответствующие консультации. Ранее Гросси сообщил, что в течение этой недели будет находиться в Киеве, а позже отправится в Россию, где продолжит переговоры, направленные на "скорейшее согласование и введение зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС".

В свою очередь, МИД Украины призвал международных партнеров ввести санкции против Росатома, назвав указ Путина очередным преступлением, которое "еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС".

"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам "Группы семи" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", - говорится в заявлении МИД.

Также украинский МИД призывает членов Международного агентства по атомной энергии "ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к неприкрытому ядерному шантажу всего мира".

Ведомство напомнило, что все причастные к оккупации ЗАЭС будут нести ответственность, и призвало Россию "обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции".