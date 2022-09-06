ISW: Путин может попытаться сыграть на ситуации на Запорожской АЭС

Новая сводка американского Института изучения войны (ISW) в основном посвящена докладу МАГАТЭ об опасном положении на захваченной россиянами Запорожской АЭС, и аналитики института особо отмечают, в какой щекотливой политико-правовой ситуации оказалось здесь Международное агентство по атомной энергии.

"Российский президент Владимир Путин может попытаться использовать опасения, вызванные его же действиями, и вынудить МАГАТЭ и международное сообществу де-факто признать право России участвовать в управлении ЗапАЭС", - пишет ISW.

Авторы сводки отмечают, что полноправным владельцем и оператором АЭС юридически остается Украина, но МАГАТЭ вынуждена взаимодействовать с Россией, а это влечет за собой молчаливое признание фактически слодившегося положения, в котором станцией управляет Россия, передает BBC.

По мнению ISW, путинская Россия может попытаться изобразить это признание как фактические признание ее прав на оккупированные территории Украины.

"Путин может попытаться использовать обстоятельства, созданные им же на ЗапАЭС, чтобы создать параллельные международные механизмы и подорвать суверенное право Украины [на оккупированные территории]", - рассуждают американские аналитики.