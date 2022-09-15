Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Латвия в октябре приостановит действие трех соглашений с Беларусью

Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении законы, которые предусматривают приостановку действия трех двусторонних соглашений с Беларусью с 10 октября.

Речь идет о соглашении между Латвией и Беларусью о взаимном упрощении поездок жителей приграничных территорий, соглашении о взаимной помощи в таможенных вопросах и договоре об осуществлении воздушного сообщения.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс отметил, что комиссия и ответственные министерства продолжают работу по подготовке необходимых поправок в законы для приостановления или денонсации еще двух договоров, ратифицированных сеймом, передает Интерфакс.

Ранее комиссия по иностранным делам предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Беларусью. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановление действия 12 договоров.

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