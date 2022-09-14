МЭА понизило оценку спроса на нефть в 2022 году, мировые поставки - вырастут

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики повысили на 100 тыс. б/с оценку спроса в 2021 году - до 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год по сравнению с августовским отчетом остался без изменений - 99,7 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2 млн б/с против 2,1 млн б/с месяцем ранее.

Также МЭА сохранило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 101,8 млн б/с. Таким образом, аналитики по-прежнему оценивают рост потребления в следующем году на уровне 2,1 млн б/с.

"Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться из-за возобновления карантина в Китае и продолжающегося замедления роста показателя в странах ОЭСР. Это частично компенсируется масштабным переходом с газа на нефть, который, по оценкам, составит в среднем 700 тыс. б/с в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023-го, что вдвое превышает уровень годичной давности", - сообщается в отчете.

Мировые коммерческие запасы нефти в июле сократились на 25,6 млн баррелей. При этом запасы в странах ОЭСР выросли на 43,1 млн баррелей, до 2,705 млрд баррелей.

Мировые поставки нефти в августе достигли 101,3 млн б/с, сообщается в отчете МЭА.

"Сильное восстановление в Ливии и меньший рост в Саудовской Аравии и ОАЭ компенсировали потери в Нигерии, Казахстане и России. Прогнозируется, что с августа по декабрь рост замедлится, увеличившись всего на 280 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с", - сообщается в отчете.

МЭА ожидает, что в 2022 году мировые поставки нефти в среднем будут составлять 100,1 млн б/с, что на 4,8 млн б/с больше, чем годом ранее. В 2023 году ожидается, что производство вырастет еще на 1,7 млн б/с, до 101,8 млн б/с.